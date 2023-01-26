Придется попотеть: в ДНР назвали главные проблемы западных танков
Советник врио главы ДНР Гагин: У западных танков много проблем
Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze
Зарубежная техника обладает множеством нюансов, с которыми украинские неонацисты попросту не справятся. О чем идет речь?
Проблемы западных танков, поставляемых на Украину, назвал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в интервью изданию «Российская газета». По словам собеседника, количество машин, которые получится собрать во всей Европе, не превысит сотни. Штаты тоже смогут отправить небольшое количество техники.
«Тяжелый западный танк — это не автомобиль, который можно просто приобрести и пользоваться. Просто подогнать украинский или точнее бывший советский полевой заправщик и заправить, например, Abrams или Leopard 2 не получится», — пояснил Гагин.
Эксперт подчеркнул, что зарубежная техника также нуждается в грамотном и специфическом обслуживании. Помимо этого, отметил Гагин, сложности возникнут, поскольку у передаваемой в Незалежную бронетехники нет единообразия.
«Такое топливо и такие запчасти на Украине не производят. Значит, за каждым танком или группой танков должен следовать целый обоз, который будет обеспечивать машины всем необходимым. Здесь будут использоваться совершенно разные танки и системы обеспечения», — прокомментировал чиновник.
Стоит учесть и проблематичность доставки техники на фронт. Со слов Гагина, есть большая вероятность, что российская армия ликвидирует большую ее часть еще по пути, а тяжесть западных вооружений выдержит не каждая переправа или мост. Гагин резюмировал, что для успешного применения танков необходимо соответствующее обучение.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему натовские танки могут не понадобиться Украине.
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