Зарубежная техника обладает множеством нюансов, с которыми украинские неонацисты попросту не справятся. О чем идет речь?

Проблемы западных танков, поставляемых на Украину, назвал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в интервью изданию «Российская газета». По словам собеседника, количество машин, которые получится собрать во всей Европе, не превысит сотни. Штаты тоже смогут отправить небольшое количество техники.

«Тяжелый западный танк — это не автомобиль, который можно просто приобрести и пользоваться. Просто подогнать украинский или точнее бывший советский полевой заправщик и заправить, например, Abrams или Leopard 2 не получится», — пояснил Гагин.

Эксперт подчеркнул, что зарубежная техника также нуждается в грамотном и специфическом обслуживании. Помимо этого, отметил Гагин, сложности возникнут, поскольку у передаваемой в Незалежную бронетехники нет единообразия.

«Такое топливо и такие запчасти на Украине не производят. Значит, за каждым танком или группой танков должен следовать целый обоз, который будет обеспечивать машины всем необходимым. Здесь будут использоваться совершенно разные танки и системы обеспечения», — прокомментировал чиновник.

Стоит учесть и проблематичность доставки техники на фронт. Со слов Гагина, есть большая вероятность, что российская армия ликвидирует большую ее часть еще по пути, а тяжесть западных вооружений выдержит не каждая переправа или мост. Гагин резюмировал, что для успешного применения танков необходимо соответствующее обучение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему натовские танки могут не понадобиться Украине.