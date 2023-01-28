«Любовь на экране сейчас только с постельными сценами»: Ксения Алферова о сексе в кино

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 143

Актриса Ксения Алферова призналась в ненависти к постельным сценам в кино

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Соглашается ли знаменитость раздеваться перед камерой ради правдивости экранных чувств?

Российская актриса Ксения Алферова призналась, как относится к постельным сценам в кино. Соглашается ли на них знаменитость и нужны ли такие откровения зрителю — на эти вопросы она ответила в эксклюзивном интервью для 5- tv.ru.

«Любовь на экране сейчас ассоциируется только с постельными сценами. Постельная сцена — она прям необходима… Я, например, терпеть не могу постельные сцены, то есть принимать в них участие. Потому что я считаю, что это как-то это странно, ну правда. Это дикость какая-то», — поделилась супруга актера и Егора Бероева за кулисами премии «Золотой орел».

В пример современному кинематографу Ксения привела советский. В картинах ушедшей эпохи не было ни намека на секс, но они прекрасно иллюстрировали любовь и трогали внимание зрителя. И этому есть простое объяснение — талант.

«Я вдруг поняла, что в советском кино… Согласитесь, все фильмы, которые мы любим, они все про любовь. И там это было не нужно. И тем не менее они были про потрясающую любовь. Это пришло с Запада, и это ненужно, это не необходимо», — уверена артистка.

В этом она убедилась и по реакции своей 15-летней дочери, с которой недавно пересматривала старые фильмы, в том числе и черно-белые. По словам Ксении, девочка не отрывала глаз от экрана — настолько захватили ее работы советских режиссеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Мороз стала режиссером и приступила к съемкам сериала про секс.

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