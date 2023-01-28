США призвали сосредоточиться на южной границе, а не вступать в конфликт с Россией

Нелегальные мигранты, торговля наркотиками и людьми — вот что представляет реальную опасность для американцев, а не мнимая «российская угроза».

Соединенным Штатам нужно сосредоточиться на своей границе с Мексикой, а не противостоять России в украинском конфликте. Об этом пишет обозреватель American Thinker Роберт Смит.

Он отметил то, что Вашингтон посылает миллионы долларов и военную технику Украине для борьбы с Россией, ошибочно считая Москву угрозой для безопасности и национальных интересов США. Реальная же опасность, по мнению Смита, назрела на границе с Мексикой.

«Опасность, которую представляют нелегальные мигранты, наркотики, торговля людьми и картели. Еще более зловеще то, что войны картелей, бушующие по всей Мексике, грозят перекинуться на север США. Десятки тысяч мексиканцев гибнут в этих жестоких боях. На очереди — жизни американцев?» — вопрошает журналист.

По мнению Смита, конфликт Украины и России не касается США, поэтому Вашингтон должен прекратить вмешиваться в него и способствовать эскалации. Вместо этого США должны обратить взор на свою южную границу.

Обозреватель подчеркивает, что «американские милитаристы» даже не могут сформулировать необходимость вмешательства в ситуацию на Украине для США и предлагают лишь «туманные утверждения» о том, почему подталкивают собственную страну все ближе к открытому конфликту с Россией.

На днях обозреватель The American Conservative Келли Бокар Влахос отметила в своей статье, что американские власти планомерно работали над построением негативного образа России, «пугала», которое теперь сопровождает всю внешнюю политику США.

По мнению аналитика, антироссийский нарратив, доведенный до крайней степени через социальные сети, может закончиться «непосредственной войной с ядерной державой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению обозревателя Global Times Карлоса Мартинеса, антироссийская политика, запущенная США, ЕС и Украиной, спровоцировала серьезный кризис, который не затронул экономику РФ, а даже помог ей окрепнуть.