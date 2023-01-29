Искусственный Ленин предсказал объединение России и Украины в одно государство

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Такие предсказания раздает чат-бот Владимира Ленина, созданный на основе искусственного интеллекта.

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Русские и украинцы должны жить в одном государстве — так заявил Владимир Ильич Ленин на этой неделе. И кстати, он не жалеет о создании такой страны как Украина, потому что Союз в итоге всех объединял.

Такие предсказания раздает чат-бот Ленина. Виртуальная программа, искусственный интеллект, в который загружено полное собрание сочинений и биография вождя мирового пролетариата. Из этой базы знаний он и строит диалог.

Ленин — один из 20 000 исторических персонажей, с которым теперь можно поболтать в новом приложении для смартфона. Там все — Эйнштейн, Мохатма Ганди, даже с Иисус. Есть также Гитлер, Гейндрих и доступ таких собеседников в чате многих общественников возмущает. Хотя ничего крамольного в сообщениях даже от мертвых нацистов вы не увидите, программа политкорректна.

По сути получается такой «вызов» духов, спиритический сеанс, но на новый информационный лад. В другом приложении можно составить гороскоп, в третьем натальную карту, или разложить колоду карт ТАРО. Можно и «вживую» прикоснуться к миру магии — предложений о таких услугах — тысячи.

Эзотерика на подъеме не только у нас — Национальный банк Румынии нанял на работу известную в стране гадалку Минерву. «Белая» ведьма Санита Петере стала помощницей депутата сейма Латвии. Откат в средневековье, но с цифровым налетом начался еще в пандемию. Все захотели хоть какой-то стабильности и предсказуемости. И понеслось.

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Искусственный Ленин предсказал объединение России и Украины в одно госуда...

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