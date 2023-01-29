Минобороны Ирана: склад боеприпасов в городе Исфахан атаковали беспилотники

Мощный взрыв прогремел на территории склада с боеприпасами Минобороны Ирана, в центральном городе страны Исфахан. Инцидент попал на камеры очевидцев, видео было показано рядом телеканалов. По данным информационного агентства IRNA, он стал последствием атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в центре страны, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников, передает агентство IRNA.

«Вечером в субботу была проведена атака с применением мини-дронов на один из военных объектов министерства обороны. К счастью, благодаря мерам защиты, один из дронов был сбит комплексом ПВО, а два других аппарата были перехвачены военными и взорваны», - сказано в сообщении.

Известно, что при атаке беспилотников никто не был ранен, здание понесло незначительный урон в виде поверхностных повреждений. Прежде в прессе появлялись заявления о взрыве на одном из оборонных предприятий. Новостные издания также сообщали о взрыве и пожаре на заводе по производству моторного масла в городе Азаршахр. О жертвах этого инцидента официальных данных не поступало.

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