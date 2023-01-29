Аргентина и Латинская Америка не собираются давать оружие Украине

|
Иван Обухов
Иван Обухов 39

Президент Фернандес: Аргентина и Латинская Америка не планируют передавать оружие Украине

Аргентина и Латинская Америка не собираются давать оружие Украине

Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny

Читайте нас в: Дзен Новости

С просьбой снабдить немецкие танки на Украине боекомплектами обратился глава немецкого минобороны.

Глава Аргентины Альберто Фернандес выступил с заявлением о том, что ни Аргентина, ни другие страны Латинской Америки не собираться снабжать своим оружием киевский режим.

«Аргентина и Латинская Америка не думают об отправке оружия ни на Украину, ни в какую-либо другую зону конфликта», — заявил Фернандес.

Ранее бразильское издание Folha de S.Paulo сообщила о том, что власти этой страны также не намерены отправлять на Украину боекомплекты для снабжения танков немецкого производства Leopard, невзирая на соответствующее обращение Германии. Как рассказал глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус, немецкие танки могут оказаться на Украине в конце марта 2023 года.

Ранее американские власти сообщали о переговорах с государствами Латинской Америки, касающихся поставок вооружения российского производства на Украину.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава военного комитета НАТО Бауэр заявил о готовности блока к конфронтации с РФ.

-3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
69.34
0.21 75.41
0.08
Искусственный Ленин предсказал объединение России и Украины в одно госуда...

Последние новости

7:31
Россия не будет вести консультации с Японией по вопросу Южных Курил
7:19
Искусственный Ленин предсказал объединение России и Украины в одно государство
6:58
Умер фронтмен рок-группы Television Том Верлен
6:41
СМИ: США и НАТО приближаются к катастрофе из-за Украины
6:20
Аргентина и Латинская Америка не собираются давать оружие Украине
6:01
Иде Галич не смогли оказать медицинскую помощь в Дубае

Сейчас читают

Огненная буря и стальной натиск: как проходит штурм Угледара
Эксклюзивные кадры последствий удара по больнице Новоайдара из РСЗО HIMARS
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине
Суд поставил точку в разводе звезды сериалов Дениса Матросова со второй женой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023