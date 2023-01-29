Друг переломавшего ребра Николая Дроздова о его состоянии: «Заживать будет долго»

После падения на улице автор программы «В мире животных» три часа преподавал студентам с многочисленными переломами. Мэтр отечественного телевидения очень не любит обращаться к врачам.

Российский телеведущий, автор программы «В мире животных» Николай Дроздов уже чувствует себя лучше и идет на поправку. О состоянии мэтра отечественного телевидения после падения на улице и получения многочисленных переломов 5-tv.ru рассказал его друг — певец и композитор Дмитрий Дунаев.

Как сейчас себя чувствует Николай Дроздов

«Состояние у Николая Николаевича уже лучше <…> Несколько ребер сломано, но сейчас он идет на поправку. Он находится в палате, нормально общается по телефону — все хорошо. Естественно, насколько я понимаю, заживать все это будет достаточно долго. Но в любом случае все будет хорошо», — рассказал Дмитрий Дунаев.

Певец опроверг данные о том, что сначала Николая Дроздова положили в реанимацию. По его словам, 85-летний телеведущий был только в палате интенсивной терапии, причем один или два дня. Врачи переживали, что из-за солидного возраста при падении могли пострадать внутренние органы. Причем госпитализировали ведущего отнюдь не сразу.

«Для Николая Николаевича самое главное — это работа. После падения он пришел на работу и три часа отработал. Спустя только пару дней обратился за помощью в больницу. Ни на какой скорой его никто не отвозил — это мои приятели, мои друзья его отвезли и все сделали. Так что спокойно все, очень хорошо. Николай Николаевич скоро поправится и опять начнет преподавать активно, давать красивые добрые интервью», — подытожил Дмитрий Дунаев.

Когда и при каких обстоятельствах Николай Дроздов сломал ребра

По данным KP.RU, известный российский телеведущий и путешественник находится в больнице уже около двух недель. Он упал, когда возвращался домой из МГУ, где читает лекции на географическом факультете. Николай Николаевич поскользнулся, выходя из автомобиля.

Сосед автора программы «В мире животных» — художник Константин Мирошник — рассказал журналистам, что инцидент произошел в паре метров от двери дома. По его словам, жена телеведущего Татьяна настаивала на госпитализации, но тот отмахнулся, из-за чего в итоге якобы оказался в реанимации.

«Он еще две ночи дома был, одну ночь он вообще не спал, утром скорую вызвали и поехали. Уложили на МРТ, там восемь ребер: ударенные, поломанные, какие-то вдавились. И у него были очень сильные боли, кашель, дышать было хуже и хуже. У него аппарат вентиляции легких, чтобы легче было дышать», — рассказывал Константин Мирошник.

При этом художник добавил, что сейчас Николаю Дроздову лучше. Врачи перевели его в обычную палату, но пускают в нее только дочь. В больнице телеведущий пробудет еще как минимум неделю. Затем предстоит длительный процесс реабилитации.

Сложные отношения Николая Дроздова с медициной

Дмитрий Дунаев опроверг сведения как о реанимации, так и об аппарате ИВЛ. Но согласился с тем, что в палату к Николаю Дроздову пускают только дочь. Однако объяснил это не плохим самочувствием, а карантином в больнице из-за коронавируса.

Певец заверил, что Николай Николаевич непременно поправится — как и всегда. В путешествиях он уже ломал и руки, и ноги, и ключицу, и те же ребра. При этом у телеведущего далеко не всегда была возможность обратиться к врачам.

Известно, что автор программы «В мире животных» вообще старается не обращаться к медикам. Он считает, что множество путешествий по всему миру закалили его. При этом, несмотря на почтенный возраст, Николай Дроздов сохраняет бодрость и много работает.

В прошлый раз тревожные новости о состоянии здоровья Николая Дроздова появились в июле 2022 года. 85-летний телеведущий вдруг упал в обморок во время записи подкаста в библиотеке на Аргуновской улице. Тогда 5-tv.ru удалось связаться с мэтром отечественного телевидения и узнать все подробности об инциденте.