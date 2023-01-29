В Кремле сообщили, что в графике Путина нет согласованных переговоров с Шольцем

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 62

Песков: в графике Путина нет запланированных разговоров с Шольцем

В Кремле сообщили, что в графике Путина нет согласованных переговоров с Шольцем

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Читайте нас в: Дзен Новости

Немецкий политик ранее заявил о намерении продолжать диалог с российским лидером.

В планах главы РФ Владимира Путина пока не значатся телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом пресс-секратарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о желании и намерении Путина говорить с канцлером ФРГ представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер готов к дипломатии.

«Пока в графике нет согласованных разговоров. Путин был и остается открытым для контактов», - прокомментировал Песков.

Перед зарубежной поездкой немецкий канцлер дал интервью изданию Tagesspiegel и сообщил о намерении продолжать дистанционную связь между Москвой и Берлином. Политик подчеркнул необходимость диалога с Владимиром Путиным. По словам Шольца, последний раз лидеры двух стран общались по телефону в декабре.

Ранее 5-tv.ru писал, что канцлер Германии считает недопустимым превращение конфликта РФ и Украины в войну России и НАТО.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
69.34
0.21 75.41
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака

Последние новости

14:54
Москалькова призвала власти Украины к соблюдению Женевской конвенции
14:45
«Сложность для Японии»: зачем РФ ограничила доступ к Южным Курилам
14:33
«Не отпускай меня, пожалуйста»: Дженнифер Лопес чуть умерла во время съемок
14:21
В МИД РФ назвали военным преступлением обстрел больниц боевиками ВСУ
14:15
Группа ДДТ сообщила о переносе концертов в ряде городов на неопределенный срок
14:02
«Вели себя тихо»: соседка рассказала об убитой в Москве семье

Сейчас читают

Друг переломавшего ребра Николая Дроздова о его состоянии: «Заживать будет долго»
«Абсурдно»: доживет ли Украина до поставок подводных лодок от Германии
Погибать придется натовцам: в какой срок ВСУ обучатся управлять западными танками
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023