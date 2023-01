Рак унес жизнь 45-летней звезды сериала «Сверхъестественное» Энни Вершинг Сегодня, 2:55 | Оксана Тарасова Шоу-бизнес 25 25

Фото: www.globallookpress.com / Adam Latham

Актриса не бросила съемки даже когда узнала о страшном диагнозе в 2020 году. Американская актриса Энни Вершинг, известная ролями в сериалах «Сверхъестественное», «24 часа», «Одни из нас» и «Вне времени» скончалась в возрасте 45 лет. В 2020 году врачи обнаружили у нее онкологическое заболевание. Муж и коллега артистки Стивен Фулл сообщил, что любимая женщина и мать троих его сыновей тихо ушла из жизни ранним утром. «Сегодня в душе нашей семьи зияет огромная дыра. Но она оставила нам инструменты, чтобы заполнить ее. Она находила чудо в самых обычных моментах. Ей не нужна была музыка, чтобы танцевать. Она научила нас не ждать, пока тебя найдет приключение. И мы найдем его», — сказал актер. Как сообщает портал Deadline, несмотря на недуг, Вершинг не бросила карьеру. После известия о раке она продолжила сниматься и получила несколько видных ролей, в том числе в сериале «Звездный путь: Пикар». Актриса в прошлом также озвучивала Тесс в популярной видеоигре The Last Of Us («Одни из нас» в русскоязычной версии. — Прим. ред.), по которой был снят сериал HBO. Джон Кассар, режиссер и исполнительный продюсер сериала «24 часа» выступил с публичными соболезнованиями. Он заявил, что при первой встрече у него «перехватило дыхание» от таланта Вершинг. Артистка стала ему больше чем коллегой, она сумела стать другом всей его семьи и каждого актера, с которым оказывалась на одной площадке. «Они и фанаты, с которыми она всегда находила время для общения, будут по ней действительно скучать. Энни, тебя будет не хватать, но ты оставила свой след, и всех нас это утешает», — заключил Кассар. Энни Вершинг родилась и выросла в Сент-Луисе, штат Миссури. Ее первой крупной ролью стала Амелия Иоффе в сериале «Главная больница» — этот сериал снимался с 1963 по 2014 годы. Затем артистка сыграла Рене Уокер в седьмом и восьмом сезонах сериала «24 часа» Ей также достались большие роли в «Дневниках вампира», «Беглецах», «Вне времени», «Босхе» и «Новичке». Во втором сезоне «Звездного пути: Пикард» Вершинг сыграла ровно через 20 лет после дебюта на экране в эпизоде ​​​ленты ​«Звездный путь: Энтерпрайз». И эта роль стала для нее последней. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Дженнифер Лопес чуть не умерла во время съемок.