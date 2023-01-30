«Целуется отлично»: Муцениеце впервые рассказала об отношениях с Давой

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 65

Актриса Агата Муцениеце об отношениях с Давидом Манукяном: Отлично целуется

«Целуется отлично»: Муцениеце впервые рассказала об отношениях с Давой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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После выхода в свет совместной работы артистов, у поклонников не осталось сомнений — страсть влюбленных они не сыграли, а прожили наяву.

Актриса Агата Муцениеце заявила, что исполнитель Давид Манукян (Дава), с которым ей приписывают роман, хорош в поцелуях. Слухи об отношениях бывшей жены Павла Прилучного и бывшего бойфренда Ольги Бузовой поползли около месяца назад. Тогда в сети стали появляться видео, на которых красивая пара тонет в нежных объятиях и не только. Страстные прикосновения не оставили поклонников равнодушными, многие уверены — так хорошо сыграть влюбленность без чувств друг к другу невозможно.

Муцениеце стала звездой нового клипа Давы на песню «По барабану». Сценарий предполагал и томные взгляды, и горячие поцелуи. Буквально на днях Манукян презентовал свою работу зрителю. Публика, как водится, начала обсуждать будущую свадьбу и ее последствия. Одни предостерегали Агату от романа с очередным артистом, другие заявляли — эти двое созданы друг для друга.

Подруги, похоже, не против увидеть рядом с Муцениеце в качестве кавалера Даву. Одна из них публиковала в соцсетях видео из ресторана — в ходе ужина она навела объектив на смущенную актрису и прямо спросила, что за отношения ее связывают с исполнителем. Та раскраснелась, засмеялась и спрятала лицо под воротником свитера. Позже, без камер, Агата выдала свою тайну.

«Говорит, что целуется отлично», — написала ее подруга в своем блоге.

Манукян после скандального расставания с Бузовой свою личную жизнь бережет от прессы и фанатов. Мало ли кто еще обвинит во всех смертных грехах! Недавно в СМИ бурно обсуждались его отношения с певицей Мари Краймбрери, звезды даже вместе выходили в свет, будто подтверждая слухи. Дава ситуацию принципиально не комментировал, но его спутница позже созналась — ничего кроме дружбы их не связывает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Агата Муцениеце публично унизила бывшего мужа.

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