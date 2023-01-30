Авария на МКАД. Машина врезалась в остановку общественного транспорта

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Пострадали два человека, их госпитализировали.

Авария на МКАД. Машина врезалась в остановку общественного транспорта

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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А начнем выпуск с серьезной аварии на Московской кольцевой — водитель легковушки не справился с управлением, машину занесло, и она протаранила остановку общественного транспорта.

В этот момент там ждали автобус два человека, оба получили тяжелые травмы.

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