Авария на МКАД. Машина врезалась в остановку общественного транспорта
Пострадали два человека, их госпитализировали.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
А начнем выпуск с серьезной аварии на Московской кольцевой — водитель легковушки не справился с управлением, машину занесло, и она протаранила остановку общественного транспорта.
В этот момент там ждали автобус два человека, оба получили тяжелые травмы.
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