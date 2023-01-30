В Воронеже автомобиль после аварии вылетел на обочину

Похожая авария, в которой пострадали пешеходы, произошла в Воронеже.

Там на перекрестке столкнулись две легковушки — от удара одну машину выкинуло на обочину и она сбила людей.

Серьезно пострадали две пенсионерки, врачи диагностировали у них множественные переломы.