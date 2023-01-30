Британские каникулы: солдаты ВСУ учатся управлять танками Challenger 2
По некоторым данным, украинским боевикам разрешили взять с собой полевых жен.
Фото, видео: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence; 5-tv.ru
Тем временем солдаты ВСУ прилетели в Великобританию учиться управлять танками Challenger 2. Лондон пообещал Украине 14 таких бронемашин.
И теперь британское командование ломает голову не только над тем, как обучить неопытных танкистов, но и как не допустить попадания передовой техники в руки российских военных. О такой опасности предупреждает газета Sun.
Кстати, одним из способов мотивировать украинских гостей лучше учиться стало разрешение взять с собой полевых жен. А за вояж на Туманный Альбион, по некоторым данным, солдатам ВСУ приходиться давать взятки.
Как выяснили журналисты, билет с передовой в Лондон обходится в 10 тысяч долларов.
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