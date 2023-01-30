Конгрессвумен Грин: Россия показала, что США — не нужны

|
Иван Обухов
Иван Обухов 50

Тейлор Грин: Россия показала, что торговать и процветать можно без доллара и дружбы с США

Конгрессвумен Грин: Россия показала, что США — не нужны

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Читайте нас в: Дзен Новости

Тейлор Грин: Россия показала, что торговать и процветать можно без доллара и дружбы с США

Российская Федерация, попавшая под пресс санкций коллективного Запада, показала всему миру, что для торговли и процветания не требуется ни снисходительная благожелательность Штатов, ни американский доллар, рискующий потерять свой прежний статус мировой валюты. В таком ключе высказалась член Конгресса США от республиканцев Марджори Тэйлор Грин.

«Из-за нашей собственной самоуверенности и „борьбы за спасение демократии“ на Украине, которая не входит в НАТО, Россия под бременем тяжелых санкций доказывает всему миру, что им не нужны американские доллары или дружба, чтобы торговать и процветать», — написала конгрессвумен в социальной сети.

О возможной утрате долларом своих позиций в мировой экономике республиканка Марджори Тейлор Грин заявила 29 января. Политик связала такой риск с действиями Вашингтона на Украине.

Конгрессвумен отметила также, что США должна сейчас же остановить свое участие в вооруженном конфликте на Украине, напомнив, что всегда выступала против огромных средств, отправляемых режиму в Киеве под видом помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что СМИ назвали подлинную цель США и НАТО на Украине.

-3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
69.34
0.21 75.41
0.08
Три опасных дня: что изменит Луна в феврале 2023 в жизни всех знаков

Последние новости

6:18
Пожар в центре Благовещенска парализовал город
6:13
Джонсон заявил, что предупреждал Путина о западных санкциях перед началом СВО
6:12
Приводят к штрафам: какие противотуманки нельзя устанавливать на авто
6:00
Без лишних слов. Лучшее видео из зоны СВО за день
5:52
Конгрессвумен Грин: Россия показала, что США — не нужны
5:45
В Петербурге загорелась крыша на «Адмиралтейских верфях»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака
Это и есть свобода слова? Почему западная пресса молчит после удара по больнице Новоайдара
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине
Елена Зеленская раскрыла правду о своих родственниках из России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023