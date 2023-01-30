Офицер США об отправке танков на Украину: «информационная операция»

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Иван Обухов
Иван Обухов 75

Подполковник армии США Дэвис назвал отправку танков Украине информационной операцией

Офицер США об отправке танков на Украину: «информационная операция»

Фото: www.globallookpress.com / 1st Lt. Caroline Pirchner

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Американский офицер усомнился в том, что западные танки могут сыграть какую-то роль на поле боя.

Поставка западных танков Киеву не повлияет на реальную обстановку на поле боя и являет собой информационную операцию, рассказал в интервью для издания Breitbart подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«Проблема заключается в том, чтобы заставить то, что работает в видеоиграх и на бумаге, функционировать на земле», — заявил офицер.

Кроме того, Дэвис усомнился в реальной эффективности той военной техники, что может отправиться на Украину.

«Я могу сказать вам, что просто наличие танков НАТО не означает успеха на поле боя», — заявил американский подполковник.

Говоря о поведении американских официальных лиц, Дэвис отметил, что поведение Вашингтона только накаляет текущую ситуацию и может привести к столкновению России и НАТО, что, в свою очередь, чревато конфликтом с применением ядерного оружия.

«Мы предоставляем разведданные. Мы поставляем боеприпасы. Мы отправляем системы вооружения и ремонтные средства, буквально все — только на спусковой крючок пока не нажали», — возмутился военный.

Кроме того, по мнению Дэвиса, у Белого дома отсутствует конкретный план, касающийся происходящего на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналист из США Блюменталь назвал Украину сторонницей Третьей мировой войны.

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