Журналист из США Блюменталь назвал Украину сторонницей третьей мировой войны

Реакция украинских властей на удары по объектам Минобороны Ирана лишь подтверждает стремление киевского режима развязать третью мировую войну. Такое мнение на своей странице в Twitter опубликовал известный американский журналист Макс Блюменталь.

«Украинские официальные лица и сторонники националистического режима бурно празднуют вчерашние атаки израильских беспилотников на иранские военные объекты, тем самым укрепляя роль самого лояльного электората провокаторов третьей мировой войны», — написал он.

Инцидент произошел в ночь на 29 января. Мощный взрыв прогремел на территории склада с боеприпасами Минобороны Ирана, в центральном городе страны Исфахан. В оборонном ведомстве отметили, что атака была произведена с использованием мини-дронов. Никто не пострадал, начато расследование.

Телеканал Al Arabiya после происшествия заявил, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна». Представители телеканала подчеркнули, что это была демонстрация — Штаты показали Ирану и России свое намерение противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту баллистического оружия». Вашингтон возложил ответственность за атаку на Израиль, назвав главной целью дестабилизацию ситуации в Иране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская ПВО сбила семь украинских беспилотников над морем в Севастополе.