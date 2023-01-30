Журналист из США Блюменталь назвал Украину сторонницей третьей мировой войны

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 37

«Бурное празднование» атаки дронов на объект Минобороны Ирана в офисе Зеленского, полагает эксперт — прямое тому доказательство.

Журналист из США Блюменталь назвал Украину сторонницей третьей мировой войны

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Реакция украинских властей на удары по объектам Минобороны Ирана лишь подтверждает стремление киевского режима развязать третью мировую войну. Такое мнение на своей странице в Twitter опубликовал известный американский журналист Макс Блюменталь.

«Украинские официальные лица и сторонники националистического режима бурно празднуют вчерашние атаки израильских беспилотников на иранские военные объекты, тем самым укрепляя роль самого лояльного электората провокаторов третьей мировой войны», — написал он.

Инцидент произошел в ночь на 29 января. Мощный взрыв прогремел на территории склада с боеприпасами Минобороны Ирана, в центральном городе страны Исфахан. В оборонном ведомстве отметили, что атака была произведена с использованием мини-дронов. Никто не пострадал, начато расследование.

Телеканал Al Arabiya после происшествия заявил, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна». Представители телеканала подчеркнули, что это была демонстрация — Штаты показали Ирану и России свое намерение противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту баллистического оружия». Вашингтон возложил ответственность за атаку на Израиль, назвав главной целью дестабилизацию ситуации в Иране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская ПВО сбила семь украинских беспилотников над морем в Севастополе.

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