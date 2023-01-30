Умерла актриса, сыгравшая Уэнсдей Аддамс

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Рита Миронова
Рита Миронова 52

Умерла актриса Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнсдей в сериале 60-х «Семейка Аддамс»

Умерла актриса, сыгравшая Уэнсдей Аддамс

Фото: Кадр из сериала «Семейка Аддамс», реж. Сидней Лэнфилд, 1964 г.

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Актриса ушла из жизни в возрасте 64 лет.

Умерла американская актриса Лиза Лоринг, известная по сериалу 60-х «Семейка Аддамс». Она была первой актрисой, исполнившей роль мрачной девочки Уэнсдей Аддамс.

О смерти Лизы Лоринг сообщает издание Deadline со ссылкой на близкую подругу актрисы. По ее словам, причиной смерти стал обширный инсульт.

«С большой печалью я сообщаю о смерти нашей подруги Лизы Лоринг. Четыре дня назад она перенесла обширный инсульт, вызванный курением и высоким кровяным давлением. Она находилась на системе жизнеобеспечения в течение трех дней. Вчера ее семья приняла трудное решение отключить эту систему, и Лиза скончалась прошлой ночью», — написала подруга актрисы в социальных сетях.

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Nicole Kubelka

На момент съемок в культовой «Семейке Аддамс» Лизе Лоринг было всего шесть лет. Сериал выходил на экраны два года, а спустя несколько лет актриса повторила роль Уэнсдей в фильме «Хэллоуин с новой семейкой Аддамс».

Помимо этого, актриса снималась в таких популярных кинолентах, как «Остров фантазий», «Барнаби Джонс», «Как вращается мир» и «Доктор Килдэр».

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