Умер автор хита Money, американский певец Барретт Стронг

Ушел из жизни американский певец и автор песен Барретт Стронг. Музыкант скончался в возрасте 81 года в Детройте. Информация об утрате появилась на официальной странице местного музея звукозаписывающей компании Motown Records в Twitter. Причина его смерти не сообщается.

Стронг родился в 1941 году в США. Свой музыкальный путь он начал в 1959 году, работая под лейблом Берри Горди Tamla Records (сейчас Motown). В первый год певчей карьеры он записал написанную Горди песню «Money», которая стала абсолютным хитом на территории Штатов. Трек был включен в рейтинг «500 величайших песен всех времен» по версии журнала Rolling Stone.

Исполнитель был известен так же по таким песням, как I Heard It Through the Grapevine, Just My Imagination и Papa Was a Rollin' Stone.

