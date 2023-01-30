Минобороны обеспечит добровольческие формирования оружием и медпомощью

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев оружием, техникой и медициной

Минобороны обеспечит добровольческие формирования оружием и медпомощью

Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Снабжение бойцов-добровольцев будет осуществляется в порядке, установленном для регулярных воинских формирований.

Минобороны РФ возьмет на себя расходы по обеспечению добровольческих подразделений оружием, техникой и медицинской помощью. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что обеспечение добровольцев вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами будет осуществляется в порядке, установленном для воинских формирований Вооруженных сил (ВС) России.

В приложениях к приказу изложены порядки продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, а также предоставления бойцам добровольческих отрядов медицинской помощи.

Также сообщается, что члены добровольческих подразделений будут нести ответственность за нанесение материального ущерба, причиненного по их вине государству в ходе выполнения своих обязанностей.

На днях глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о разработке разведывательно-ударных коптеров, способных бить противника роем. Вооружение создается для нужд специальной военной операции совместно с российским оборонным ведомством. Ожидается, что новая техника существенно повлияет на характер боевых действий.

Ранее 5-tv.ru рассказал о новейших российских роботах «Маркер», предназначенных для борьбы с американскими и немецкими танками, которые Запад планирует поставить Украине. Первые образцы техники поступят в зону спецоперации уже в феврале 2023 года.

-2° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
69.34
0.21 75.41
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака

Последние новости

15:35
Взрыв в мечети Пакистана во время молитвы унес жизни десятков людей
15:26
Иосиф Пригожин: «Валерия готова уйти со сцены в любой день»
15:17
В Запорожской области российская система ПВО сбила украинский вертолет Ми-8
15:06
Посол США Линн Трейси впервые посетила российский МИД в новой должности
15:01
Минобороны обеспечит добровольческие формирования оружием и медпомощью
14:50
Из-за антироссийских санкций пострадала Монголия

Сейчас читают

Терапевт назвала основные причины смерти при гриппе
Как британская королева: чего ожидать от нового президента Чехии Петра Павела
Синди Кроуфорд, Джейн Фонда и другие: как постарели звезды фитнеса
Как снимали любимые хиты: неизвестные факты о комедиях Леонида Гайдая

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023