Розозин назвал оружие, которое разберется с американскими и немецкими танками в зоне СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Рогозин: робот «Маркер» будет находить и поражать танки США M1 Abrams и немецкие Leopard

Розозин назвал оружие, которое разберется с американскими и немецкими танками в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

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Тема:
Спецоперация

Уникальное вооружение поступит в зону спецоперации уже в феврале 2023 года.

Новейшие роботы «Маркер» смогут устранить американские и немецкие танки, которые планируют поставить на Украину. Об этом экс-гендиректор «Роскосмоса» и руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости.

Рогозин отметил, что роботы в количестве четырех экземпляров поступят в зону спецоперации уже в феврале 2023-го. Пока западные танки еще только будут ехать на Украину, российские разработки будут «обкатываться» и настраиваться на полигонах, а затем их передадут в подразделения.

«Боевой вариант робота „Маркер“ имеет в системе управления электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном. Соответственно, робот может автоматически определять технику противника», — объяснил российский политик.

Бывший глава Роскосмоса добавил, что как только США поставят для ВСУ M1 Abrams, а Германия — танки Leopard, то контуры этих машин будут внесены в базу роботов, а те смогут засекать и поражать цели.

«Маркер», пояснил он, также может автоматически распределять цели по приоритету. Военный робот имеет опорно-поворотный боевой модуль, который оснащается по необходимости ракетными комплексами, гранатометами, тяжелыми пулеметами и другими огневыми средствами, а также беспилотниками.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему западные танки Abrams и Leopard не годятся для боев на Украине.

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