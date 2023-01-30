В Краснодаре могут отменить концерт скандальной блогерши Инстасамки

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Рита Миронова
Рита Миронова 112

Мэр Краснодара поручил проверить организацию концертов Инстасамки в городе

В Краснодаре могут отменить концерт скандальной блогерши Инстасамки

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Проверку проведут по поручению мэра города Евгения Наумова.

Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил проверить организацию концерта певицы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева — Прим. ред.) в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Выступление запланировано на 16 марта и рассчитано на зрителей старше 16 лет. По мнению мэра, концерты Инстасамки развращают молодежь, поэтому в Краснодаре мероприятие нужно отменить.

«Прошу разобраться и дать обратную связь. Кроме нелицеприятной брани, распития спиртных напитков и развращения молодежи эти концерты ничего не несут. Если кто-то из организаторов не понимает этого, давайте разговаривать», — отметил Евгений Наумов.

До этого концерт Инстасамки отменили в Пятигорске после обращения мэра Дмитрия Ворошилова. К нему с такой просьбой обращались местные жители. Помимо этого, мэр Пятигорска обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить организацию выступления скандальной артистки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Инстасамку обворовали в отеле Казахстана.

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