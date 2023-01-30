«Дайте хоть что-нибудь»: политолог объяснил, зачем Киев клянчит подлодки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 27

Политолог Светов: Запад может передать Киеву подлодки, но только вместе с экипажами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE; 5-tv.ru

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В обозримом будущем Украина подводных лодок от Запада не получит. И главари киевского режима это прекрасно понимают.

Украина пока сохраняет выход в Черное море, поэтому ее требование о предоставлении подводных лодок, чтобы «вытеснить» из черноморской акватории российские корабли, выглядит логичным. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог и журналист Юрий Светов.

«Корабли ВМФ, которые достались Украине от СССР, как я понимаю, либо уничтожены, либо негодны для выхода в море. Вот они и хотят подводные лодки, чтобы получить какую-то гарантию того, что украинское побережье будет прикрыто от атаки российского флота», — объяснил эксперт.

Однако, считает Светов, подлодки вряд ли будут переданы Киеву, так как это слишком сложное для освоения вооружение.

«Другое оружие, в том числе самолеты и дальнобойные ракеты, рано или поздно Украине передадут, а подлодки нет. На танке можно научить человека ездить и стрелять, а подводная лодка — это сложнейшее устройство, для освоения которого, подготовки экипажа требуется значительное время», — отметил политолог.

Светов добавил, что смысл поставлять Киеву подлодки есть только в том случае, если их будут передавать вместе с экипажами. Однако это будет означать прямое вступление НАТО в войну с Россией, чего на Западе всеми силами стараются избежать.

«Я думаю, что украинцы попросили подводные лодки в качестве повода для торга. Мол, если лодок не даете — дайте что-нибудь другое», — предположил эксперт.

Так или иначе, полагает Светов, в обозримом будущем Украина подводных лодок от Запада не получит.

На днях замглавы МИД Украины Андрей Мельник потребовал у ФРГ подводные лодки. По его мнению, немецкие субмарины могли бы «вытеснить российский флот из Черного моря».

Ранее политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин в беседе с 5-tv.ru заявил, что разговоры о передаче Украине подводной лодки от Германии — очередная пустая угроза, которая нужна лишь для поддержания духа украинцев.

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