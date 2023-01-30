«Стоял все три недели»: Садальский откровенно рассказал о сексуальных извращениях

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Рита Миронова
Рита Миронова 563

Стас Садальский заявил, что своим сексуальным фантазиям нужно потакать

«Стоял все три недели»: Садальский откровенно рассказал о сексуальных извращениях

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Знаменитый артист в своем блоге поднял довольно интимную тему и поделился своим мнением по этому поводу.

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский высказался насчет сексуальных пристрастий. Своими мыслями по этому поводу актер поделился в личном блоге.

Все началось с переписки со старым другом, который привел Садальскому в пример слова известного сексолога о том, что все свои сексуальные перверсии надо непременно осуществлять, если они не нарушают закон.

«Я — руками и ногами за кулинарные изыски и нехорошие излишества в рамках дозволенного. Что же касается оргазма от сидения в горячих спагетти, допускаю, что и такое вполне возможно», — заявил Садальский.

В качестве аргумента он привел давний случай из жизни — его товарищ по институту, будучи пьяным, сел на пикнике в костер и получил серьезные ожоги.

«Так у него потом ананас стоял все три недели реабилитации в ожоговом центре!» — рассказал Садальский.

Также знаменитый артист вспомнил слова актрисы Фаины Раневской, которая утверждала, что в нашем мире «есть только два извращения: хоккей на траве и балет на льду».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого Садальский обвинил в своей болезни.

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