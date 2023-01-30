Минобороны РФ остановило реализацию военно-биологических программ США на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37

Пентагон был вынужден перенести незаконченные проекты в государства Центральной Азии и Восточной Европы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Davide Fracassi; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Министерству обороны РФ удалось ликвидировать военно-биологические программы США на Украине. Результатом стал перенос незаконченных исследований в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Об этом во время брифинга рассказал начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.

«Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины», — сообщил он.

Военачальник войск радиационной, химической и биологической защиты добавил, что Пентагон работает над переносом открытых проектов, которые не удалось завершить на Украине, в страны Центральной Азии и Восточной Европы.

По словам Кириллова, украинских военных биологов трудоустраивают на Западе, чтобы минимизировать риски получения от них Россией свидетельства незаконной деятельности и нарушений международных обязательств.

«В 2022 году США, Канадой и государствами Евросоюза были инициированы программы по трудоустройству и передислокации в страны Запада украинских специалистов, ранее принимавших участие в военно-биологической деятельности», — прокомментировали в военном ведомстве.

По данным МО РФ, американские специалисты с 2019 года проводили на территории Незалежной эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией. Подопытными, в том числе, становились украинские военнослужащие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МИД РФ обвинил Запад в отказе признавать ужасающие данные по биолабораториям США.

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