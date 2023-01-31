Время потрудиться на совесть: китайский совет дня на вторник, 31 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 51

Трудоголиками не становятся, ими рождаются.

Время потрудиться на совесть: китайский совет дня на вторник, 31 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 31 января?

Вторник придуман для трудоголиков. Энергии дня способствуют проявлению трудолюбия, трудовым свершениям и подвигам на рабочем месте. И неважно, где это место находится — на вашей кухне или в офисе. Желание переделать все дела будет накрывать везде.

Совет дня: выделите во вторник время для того, чтобы спокойно и тщательно спланировать свое ближайшее будущее. Распишите цели и зримо представьте результаты их достижения. Тренировка в постановке целей отлично влияет на легкость их достижения.

Предостережение дня: не стоит во вторник продавать и покупать недвижимость. Сделка может зависнуть по непонятным причинам.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

-1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
69.59
0.25 75.78
0.37
Время потрудиться на совесть: китайский совет дня на вторник, 31 января

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