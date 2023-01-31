Восемь лет на подготовку: Порошенко подтвердил слова Меркель о цели Минских соглашений

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Экс-глава Украины Порошенко признался, что Минские соглашения дали восемь лет для создания армии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Kappeler; 5-tv.ru

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Признание бывшего лидера Незалежной в обмане российского президента прозвучало в фильме BBC.

Не только западные, но и украинские политики подтверждают: Минские соглашения были направлены не на мирный процесс, а на то, чтобы предоставить передышку Киеву.

Первой проговорилась Ангела Меркель, и вот теперь в фильме ВВС в этом признался экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Эти документы дали Украине 8 лет, на то, чтобы нарастить армию, выстроить экономику и создать проукраинскую антипутинскую коалицию», — сказал Порошенко.

Ранее 5-tv.ru писал, кто стал инициатором украинского конфликта.

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