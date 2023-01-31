«Самое большое чудо»: Елизавета Арзамасова высказалась о своей беременности

Звезда «Папиных дочек» внезапно снялась с главной роли спектакля «Золушка» из-за проблем со здоровьем. Это заставило поклонников задуматься, не ждет ли девушка второго ребенка.

Актриса Елизавета Арзамасова живет в браке с фигуристом Ильей Авербухом и осенью 2021 года подарила ему сына. Недавно поползли слухи, что 27-летняя девушка снова беременна. В интервью aif.ru она откровенно рассказала, почему была вынуждена пропустить спектакль и как относится к рождению детей.

Лиза Арзамасова призналась, что ее отдых от театра не был связан с интересным положением. По словам артистки, она долгое время работала без выходных, а после решила взять небольшой отпуск, чтобы восстановить иммунитет после простуды. Также она призвала поклонников ограждаться от слухов.

«Мне вообще кажется, что мы живем в эпоху слухов и непроверенной информации. Это не очень хорошо для ментального здоровья», — подчеркнула Арзамасова.

Также супруга Ильи Авербуха призналась, что готова к рождению детей. Отвечая на вопрос о том, сколько бы наследников ей хотелось, она ответила: «Сколько Бог даст!». К тому же материнство стало для Арзамасовой настоящим счастьем.

«Материнство — это и есть самое большое чудо, которое только могло произойти в моей жизни! Стала ли я более ответственной? Наверное, хотя во мне и раньше ответственности было „выше крыши“. И заботиться о близких я умею. Появились ли у меня новые обязанности? Конечно. Но я была к этому готова», — заверила артистка.

Несмотря на рождение сына артистка продолжала участвовать в творческих проектах. Ранее 5-tv.ru рассказывал, ревновал ли Авербух свою молодую супругу к партнерам по сцене.