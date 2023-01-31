«Бомба» немедленного действия: как и почему БАДы приводят к смерти

Производители уверяют в безопасности этих препаратов и не относят их к лекарствам. Врачи придерживаются обратного мнения.

Биологически активные добавки (БАДы) не так безобидны, как в этом уверяют их производители. Продукция не просто может бить по печени, но и довести человека до летального исхода. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru предупредила врач-терапевт Елена Треско.

Эксперт пояснила, что главную угрозу для жизни БАДы предоставляют в том случае, если человек назначает их себе сам. Пример тому — недавний случай в Росси, когда прежде здоровый мужчина загремел в больницу с необратимым поражением печени и умер. Причем смерть была не такой уж и медленной — всего два месяца, которые человек принимал препарат, да еще и растительный.

«Биологически активные добавки могут навредить, а также стать причиной смерти. Почему так происходит — неправильно подобранный препарат. Несмотря на то, что эти добавки сосчитаются безобидными, это — лекарственное средство и его необходимо подбирать под конкретного человека, учитывая состояние его организма», — подчеркнула собеседница.

Кроме того, при приеме БАДов важно учитывать дозировку. Правило «чем больше, тем лучше», здесь не работает. Даже аптечную ромашку медики не советуют пить литрами в день, тем более — лекарство. Только врач может знать, а нужно ли оно вообще пациенту.

«Мы нагружаем организм, возможно, теми вещами, которые нам не нужны», — поясняет доктор.

Плюс печень тоже не резиновая, она и так «трудится» как пчелка, отделяя «зерна» от «плевел» в организме. И в какой-то момент может элементарно не справиться.

«Мы, врачи, всегда думаем о токсическом воздействии на печень, так как она — большой фильтр нашего организма. И необходимо регулярно сдавать анализы, чтобы контролировать свое состояние и не допускать токсического воздействия, которое может стать причиной смерти», — заключила воач.

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