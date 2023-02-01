Президент России Владимир Путин поздравил Национальную Медиа Группу с 15-летием

Сегодня, 1 февраля исполняется 15 лет со дня создания Национальной Медиа Группы.

В первый день февраля Национальной Медиа Группе исполняется 15 лет. Свои поздравления в адрес НМГ направили президент России Владимир Путин и глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Глава государства выделил технологический и творческий потенциал НМГ, а также профессионализм коллектива.

«За прошедшее время ваша компания значительно укрепила свой технологический, творческий потенциал, многое сделала для развития и повышения конкурентоспособности отечественных СМИ. И сегодня, благодаря профессионализму коллектива, грамотным управленческим решениям и эффективной инвестиционной политике — она по праву считается одним из лидеров российского медиарынка», — отметил российский лидер.

Путин особо выделил то, что холдинг уделяет особое внимание реализации востребованных общественных, благотворительных, спортивных инициатив. Глава РФ назвал это настоящим примером социальной ответственности.

Президент пожелал коллективу НМГ осуществления намеченных планов и всего наилучшего.

В поздравлении от главы правительства РФ Михаила Мишустина отмечается, что холдинг занимает лидирующие позиции благодаря производству качественного и интересного контента.

«Вы мыслите широко и неординарно, запускаете новые проекты и онлайн-сервисы. С каждым годом ваша тематическая палитра становится все более яркой», — добавил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что именно благодаря НМГ создаются современные технологии и продукты для медиаиндустрии, появляются инновационные решения для отрасли, реализуются трансмедийные форматы.

Сегодня Национальная Медиа Группа — крупнейший российский частный медиахолдинг, один из лидеров медиаиндустрии в стране, лидер по доле аудитории эфирного ТВ среди всего населения России. За прошедшие 15 лет эфирные телеканалы произвели более 100 тысяч часов контента собственного производства, а все компании НМГ завоевали более 600 ключевых индустриальных премий.

НМГ управляет диверсифицированным портфелем активов в области производства, дистрибуции и монетизации высококачественного информационного и развлекательного контента во всех средах потребления.

В числе ключевых активов холдинга — лидеры российского медиарынка: эфирные телеканалы — РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Домашний, Че, СТС Love, СТС Kids; мультимедийный информационный центр МИЦ «Известия» (в составе портала IZ.RU, газеты «Известия», телеканала «Известия», новостных служб телеканалов РЕН ТВ и «Пятый»); газеты — «Спорт-Экспресс», «Деловой Петербург».

Холдинг является владельцем компании «НМГ Студия». В 2019 году НМГ запустила онлайн-сервис more.tv.