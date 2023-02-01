Бездетность или смерть: врач назвала риски исхудавшей дочери пародиста Пескова

Девушка в свои 36 лет весит как 12-летняя школьница и уверяет, что чувствует себя отлично. Чего может не знать о своем здоровье родственница знаменитости?

Дочь известного пародиста Александра Пескова может столкнуться с необратимыми последствиями для здоровья из-за своей худобы. В частности, есть и смертельные риски — об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала врач-терапевт Елена Тюльпина.

Она отметила, что параметры 36-летней девушки — вес 38 килограммов при росте 160 сантиметров — говорят о выраженном дефиците массы тела. От нормы она отстает минимум на шесть килограммов, но Дарья смотрит на ситуацию с юмором: уверяет в хорошем самочувствии и полноценном питании. Но жизнь тоже умеет шутить, и не всегда по-хорошему.

«При росте 160 сантиметров и весе 38 килограммов мы имеем индекс массы 14, 8. Это очень низкая цифра, все что ниже 16 является проявлением выраженного дефицита массы тела. И по сути своей такое состояние можно назвать заболеванием, поскольку оно влечет за собой развитие каскада патологических процессов в организме», — предупредила собеседница.

По ее словам, худоба дочери знаменитости говорит о выраженных проблемах с метаболизмом. По-другому в данном случае и быть не может.

«Не бывает, чтобы при низком индексе массы тела не было нарушения обмена веществ. Помимо этого, конечно, всегда у этих пациентов есть нарушения в работе иммунной системы», — подчеркнула эксперт.

Это проявляется тем, пояснила врач, что люди с низким весом часто страдают вирусно-респираторными заболеваниями. Причем лечение затягивается на недели и месяцы. Кроме того, раны, даже незначительные, у таких пациентов тоже заживают не быстро.

Среди прочих возможных патологий, с которыми может столкнуться дочь артиста — сердечно-сосудистые и неврологические болезни, а еще в какой-то момент может понадобиться помощь психолога или даже психиатра.

«Часто мы видим у таких пациентов снижение настроения — это депрессивное состояние, это быстрая утомляемость и снижение работоспособности», — добавила терапевт.

Вместе с тем худоба девушки может обернуться для нее еще одним неприятным последствием — не родить ребенка. Как известно, к 36 годам Дарья до сих пор не стала мамой. Если такие планы у нее все же есть, Дарье стоит обратить внимание на свое репродуктивное здоровье.

А еще, советует врач, не помешало бы сходить на прием к другим специалистам. К эндокринологу — чтобы исключить вероятность диабета первой степени и другие возможные проблемы, и желательно побывать у терапевта, который поможет составить общую картину о состоянии больной и назначить правильную диагностику с дальнейшим лечением.

«Важно помнить, что совсем выраженное снижение массы тела может приводить к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода», — заключила экперт.

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