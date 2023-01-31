Дочь Юлии Началовой поделилась своей болью: «Я научилась плакать бесшумно»

Смерть знаменитой мамы разделила жизнь юной наследницы на две половины.

Сегодня яркой и талантливой певице Юлии Началовой исполнилось бы 42 года. Увы, в марте 2019 года красавицы не стало. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти ее, но болезнь оказалась сильнее. Вокалистку похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы. Ее смерть стала пронзительной болью как для близких, так и для многомиллионной публики.

Когда Началовой не стало, ее дочери Вере было 13 лет. Девочка очень тяжело переживала трагедию, но старалась не показывать этого. Что было с наследницей в ту роковую весну и кем она стала сегодня — сообщает издание KP.RU.

Такая же яркая как мама

Сейчас 16-летняя Вера учится в школе. Помимо обычных уроков юная девушка посещает занятия по хореографии, театральному искусству, сольфеджио, литературе и вокалу. Школьница постоянно чем-то занимается и никогда не стоит на месте. Уже с семи утра она выходит из дома, а возвращается только к восьми-девяти вечера. Все старания Веры направлены на достижение главной цели — через два года она мечтает поступить на актрису мюзиклов.

«Мы уже ставим мюзиклы на базе школы. На самом деле, я больше чувствую себя актрисой, чем режиссером. Потому что у режиссера должны быть большие крепкие нервы, которые у меня как бы есть, но которых не так много», — заявила Вера Алдонина (отец девушки — футболист Евгений Алдонин — Прим. ред.).

Дедушка девочки Виктор Васильевич считает внучку очень способной. Иногда в ней он видит свою дочь, Юлию Началову. Наследница растет такой же творческой и талантливой. Однако по стопам мамы еще не пошла. Сейчас Вера полностью ушла в учебу, только через несколько лет красавица точно определиться с профессией. Вероятно, тоже станет певицей. Тем более, по словам отца покойной вокалистки, у внучки есть все шансы.

Научилась плакать бесшумно

О смерти матери Вера узнала одной из последних. Девочка тогда была в заграничной поездке с классом. Вернувшись домой ребенок услышал трагическую фразу — мамы больше нет. Эти слова пронзили сердце несчастной малышки.

«Она очень достойно сумела себя сдержать от истерик. Сама Вера призналась потом, что боялась, что если будет сильно плакать, то еще больше нас расстроит. То есть она об этом еще думала», — с грустью объяснил Виктор Началов.

Стойкости 13-летней, на тот момент, Веры было не убавить. Свои слезы Алдонина не показала даже на похоронах самого близкого человека. Конечно, внутри бушевали эмоции, жизнь будто разделилась на две половины.

«На самом деле я, конечно, плакала. Не знаю, каким образом, но я научилась делать это бесшумно. Я могу стоять — слезы льются, льются, но пока я не хлюпаю ресницами, никто этого не замечает», — рассказала дочь покойной артистки.

Первые месяца без мамы ей было очень тяжело. Однако вокруг нее оказались нужные люди — мама подруги психолог. Женщина помогла справиться девочке с эмоциональными переживаниями, нашла нужный подход и поддержала в трудный период.

Сейчас Вере стало легче, хоть и боль от вечной разлуки наследница никогда не забудет. В основном ей помогает оптимистичный настрой по жизни и бесконечная доброта в сердце. Юная красавица занимается благотворительностью, все вырученные с мюзиклов средства идут на лечение больных детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем дочь Началовой занимается сейчас.

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