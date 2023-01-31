«Безгранично увлеченный делом»: Путин выразил соболезнования вдове Назарука

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 54

Путин выразил соболезнования вдове мультипликатора Вячеслава Назарука

«Безгранично увлеченный делом»: Путин выразил соболезнования вдове Назарука

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Память о том, кто создал того самого Мамонтенка, сохранится навсегда.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове покойного советского и российского художника-постановщика Вячеслава Назарука.

По словам главы государства, память об артисте навсегда сохранится в сердцах родных, коллег и друзей.

«Вячеслав Михайлович Назарук был талантливым художником, искренним, безгранично увлеченным любимым делом человеком», — написал президент.

Путин добавил, что именно Назарук создал самую богатую коллекцию живописных полотен и графических работ, а также подарил российским зрителям всех поколений великолепные мультипликационные фильмы. Именно работы этого художника стали настоящими шедеврами анимационного искусства.

Вячеслав Назарук умер на 82-м году жизни 29 января 2023 года. Прощание с ним состоится 1 февраля, в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

Назарчук известен тем, что создал образы самых знаменитых персонажей советских мультфильмов: кота Леопольда, Крошку Енота, а также Мамонтенка, который искал свою маму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вкладе в культуру Вячеслава Назарука.

-1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.52
0.93 76.30
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака

Последние новости

17:31
«Мое любимое место»: как девятилетний школьник защищает Лисичанск
17:23
Лавров рассказал, какое послание получил от Блинкена
17:11
Игорь Николаев ответил одним фото на сообщения о своей госпитализации
17:03
Восстановление Крымского моста почти завершено
16:47
«Буду скучать»: Ольга Бузова покинула Россию на самолете
16:26
«Безгранично увлеченный делом»: Путин выразил соболезнования вдове Назарука

Сейчас читают

Полковник запаса объяснил, почему США поставят на Украину копию танков Abrams
Боль на сердце: жуткие подробности кровавого убийства ребенка Пугачевой
Что делать в случае обнаружения в медкарте записи о консультациях и исследованиях, которых на самом деле не было
Газ в Европе не хочет дорожать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023