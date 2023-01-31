«Безгранично увлеченный делом»: Путин выразил соболезнования вдове Назарука

Память о том, кто создал того самого Мамонтенка, сохранится навсегда.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове покойного советского и российского художника-постановщика Вячеслава Назарука.

По словам главы государства, память об артисте навсегда сохранится в сердцах родных, коллег и друзей.

«Вячеслав Михайлович Назарук был талантливым художником, искренним, безгранично увлеченным любимым делом человеком», — написал президент.

Путин добавил, что именно Назарук создал самую богатую коллекцию живописных полотен и графических работ, а также подарил российским зрителям всех поколений великолепные мультипликационные фильмы. Именно работы этого художника стали настоящими шедеврами анимационного искусства.

Вячеслав Назарук умер на 82-м году жизни 29 января 2023 года. Прощание с ним состоится 1 февраля, в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

Назарчук известен тем, что создал образы самых знаменитых персонажей советских мультфильмов: кота Леопольда, Крошку Енота, а также Мамонтенка, который искал свою маму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вкладе в культуру Вячеслава Назарука.