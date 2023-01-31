«Это было большой ошибкой»: как Пугачева променяла ребенка на карьеру
Муж Аллы Пугачевой Болдин рассказал о случайной беременности во время третьего брака
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Примадонна встала перед сложным выбором — стать звездой или счасливой матерью.
Знаменитая артистка Алла Пугачева имеет трех детей от разных мужей. Но, как выяснил портал dni.ru, у нее мог быть четвертый ребенок.
В тот период ее мужем был продюсер Евгений Болдин. Именно от него у Пугачевой случилась нежеланная на тот момент беременность. Как пишет портал, супруг уговорил артистку сделать аборт, так как ребенок мог помешать карьере, которая в то время у Пугачевой стремительно летела вверх.
«Это было нашей большой ошибкой. Сейчас я понимаю: надо было рожать, несмотря ни на что! Но тогда была такая ситуация… Нам казалось это невозможным! Множество заграничных гастролей, очень жесткий график, это было просто нереально отменить. И мы, получается, поставили карьеру выше семьи. Я не оказывал давления на Аллу, просто видел, что сейчас она не готова к рождению ребенка. И не стал препятствовать ее решению», — рассказывал Евгений Болдин.
Сейчас певица воспитывает в Израиле девятилетних двойняшек Лизу и Гарри. Ее дети от первых браков — давно самостоятельные люди.
Ранее 5-tv.ru писал, как второе гражданство изменит жизнь детей Пугачевой.
Читайте также
74%
0.93 76.30
0.52
Нашли ошибку?