«Это было большой ошибкой»: как Пугачева променяла ребенка на карьеру

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 79

Муж Аллы Пугачевой Болдин рассказал о случайной беременности во время третьего брака

«Это было большой ошибкой»: как Пугачева променяла ребенка на карьеру

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Примадонна встала перед сложным выбором — стать звездой или счасливой матерью.

Знаменитая артистка Алла Пугачева имеет трех детей от разных мужей. Но, как выяснил портал dni.ru, у нее мог быть четвертый ребенок.

В тот период ее мужем был продюсер Евгений Болдин. Именно от него у Пугачевой случилась нежеланная на тот момент беременность. Как пишет портал, супруг уговорил артистку сделать аборт, так как ребенок мог помешать карьере, которая в то время у Пугачевой стремительно летела вверх.

«Это было нашей большой ошибкой. Сейчас я понимаю: надо было рожать, несмотря ни на что! Но тогда была такая ситуация… Нам казалось это невозможным! Множество заграничных гастролей, очень жесткий график, это было просто нереально отменить. И мы, получается, поставили карьеру выше семьи. Я не оказывал давления на Аллу, просто видел, что сейчас она не готова к рождению ребенка. И не стал препятствовать ее решению», — рассказывал Евгений Болдин.

Сейчас певица воспитывает в Израиле девятилетних двойняшек Лизу и Гарри. Ее дети от первых браков — давно самостоятельные люди.

Ранее 5-tv.ru писал, как второе гражданство изменит жизнь детей Пугачевой.

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