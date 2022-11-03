Как второе гражданство изменит жизнь детей Пугачевой и Галкина*— мнение юриста

Дети звездной четы тоже стали обладателями израильских паспортов, как и их родители.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, получившие израильские паспорта, смогут жить на две страны как их полноправные граждане. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал адвокат Тимур Матвеев.

«Получение детьми Аллы Пугачевой гражданства Израиля никак не повлияет на их права как граждан России. <…> Никто их гражданства не лишит. Они могут абсолютно спокойно приезжать в Россию, жить здесь, когда станут совершеннолетними. Впоследствии — определиться, гражданами какого государства они хотят остаться — либо гражданами и России, и Израиля, либо гражданами России или Израиля», — заверил эксперт.

При этом он отметил, что в некоторых случаях дети знаменитых родителей могут столкнуться с рядом неудобств. К примеру, при трудоустройстве на госслужбу в России их имеют право не взять на работу. В целом же жизнь Лизы и Гарри никак не изменится со вторым гражданством.

Единственный момент — супружеская чета должна сообщить о новых паспортах в МВД в ближайшие 60 дней с момента их получения. Если родители данное требование проигнорируют, неминуема административная или даже уголовная ответственность.

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* — признан иноагентом в России.