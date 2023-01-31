Анна Седокова влезла в драку и получила травму руки: «Жуткая боль»

Теперь знаменитой певице придется надолго забыть о бьюти-процедурах.

Певица Анна Седокова получила серьезную травму руки. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

По ее словам, к травме привела собачья разборка. Ее домашние питомцы не поладили между собой и во время очередной драки дома навредили своей хозяйке.

«Собаки подрались из-за еды. Я очень перепугалась, и, когда разнимала их, случилось это», — написала Седокова, прикрепив фотографию своей руки.

Седокова пожаловалась на драку с собаками. Instagram* / annasedokova

На кадре у певицы окровавлен один палец, на котором полностью вырван ноготь. По словам Анны, теперь она не может ни к чему притронуться правой рукой, потому что испытывает сильную боль.

«Теперь я понимаю, почему людей так пытают и вырывают ногти. Любое касание к пальцу — жуткая боль. Я уже не говорю о том, как это смотрится», — написала артистка.

Также знаменитость заявила, что больше не хочет носить длинные ногти и вернется к «своим детским», правда, теперь без одного ногтя.

Долго обижаться на своих собак Седокова не смогла. Она отметила, что с питомцами у нее особая связь, из-за которой она считает их своими детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раздражает Анну Седокову в муже.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.