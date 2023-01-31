«Останавливаться не намерен»: Денис Пушилин рассказал о своих детях

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Денис Пушилин о своей семье: дочки занимаются гимнастикой и тренируются каждый день

«Останавливаться не намерен»: Денис Пушилин рассказал о своих детях

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Читайте нас в: Дзен Новости

Политик признался, что безумно гордится своей семьей.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин впервые публично рассказал про свою семью в интервью для KP.RU.

Он рассказал, что у него есть жена и трое дочек.

«Всегда хотел сына. Останавливаться не намерен», — заявил Пушилин.

Он признался, что восхищается своими детьми, младшие дочки, например, занимаются художественной гимнастикой и много времени проводят на тренировках — по семь часов в день.

«У меня средняя дочка сейчас кандидат в мастера спорта, а младшая за ней тоже тянется», — добавил он.

А вот жена Пушилина старается выстроить работу спортивной федерации художественной гимнастике ради участия спортсменов республики в соревнованиях и является почетным президентом федерации по гимнастике.

Он заключил, что супруга добивается участия спортсменок ДНР в разных соревнованиях.

«А для меня самое главное, что она не отвлекает меня от работы. Меня это устраивает», — добавил врио главы ДНР Пушилин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Иван Охлобыстин встретился всей семьей с главой ДНР Пушилиным.

Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
70.52
0.93 76.30
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака

Последние новости

22:00
В США заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи
21:52
«Останавливаться не намерен»: Денис Пушилин рассказал о своих детях
21:40
Лариса Долина приняла участие в рок-оратории о подвиге «Молодой гвардии»
21:22
Human Rights Watch обвинила ВСУ в использовании запрещенных «мин-бабочек»
21:10
Снова за старое: Стас Барецкий полез в драку с молодежью из-за продавщицы
21:03
«Все в штатном режиме»: танки Т-72Б3 громят позиции ВСУ

Сейчас читают

Полковник запаса объяснил, почему США поставят на Украину копию танков Abrams
Боль на сердце: жуткие подробности кровавого убийства ребенка Пугачевой
Что делать в случае обнаружения в медкарте записи о консультациях и исследованиях, которых на самом деле не было
Газ в Европе не хочет дорожать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023