Цель ясна? Зачем Ставридис «пугает» мир российскими танками Т-34, «идущими» на Leopard

Отставной натовский адмирал уверен, что русским нечего противопоставить «смертоносным» западным боевым машинам. Но он не знает главного.

Заявление экс-главкома сил НАТО в Европе Джеймса Ставридиса о том, что Россия отправит в бой против Abrams и Leopard танки Т-34, прозвучало с целью унизить нашу страну и укрепить веру европейцев в то, что русские слабы. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это сказано для того, чтобы унизить Россию и возвысить НАТО. А во-вторых — показать, что Россия практически не в состоянии бороться, что у нее нет средств против бронетехники НАТО, и она должна капитулировать. Это заявление адресовано жителям ЕС, причем некомпетентным и плохо разбирающимся в теме», — заявил эксперт.

Кнутов также не исключил, что высказывание Ставридиса продиктовано внутриполитическими процессами, связанными с Грецией. Эксперт пояснил, что НАТО постоянно давит на европейскую республику, чтобы она передала Украине комплексы С-300, БМП-1 и другую советскую технику, которую Россия поставила Греции в 1990 годы.

«Поэтому им (НАТО — Прим. ред.) нужно создать фон, что Украина побеждает, что России нечем обороняться, и она даже вынуждена применять танки периода Второй мировой войны. Это провокационное заявление, к нему надо соответствующим образом относиться», — резюмировал Кнутов.

Он добавил, что на самом деле у России есть целый арсенал современных средств борьбы с Abrams и Leopard: от противотанковых мин и ракетных комплексов (ПТРК) до тяжелой артиллерии, способной «накрывать» американские и немецкие танки сверху, где у них самая слабая броня.

Кроме того, на вооружении российской армии стоят вертолеты, оснащенные современными противотанковыми ракетами, и штурмовая авиация, которая может наносить по вражеской бронетехнике бомбовые удары.

«Я уже не говорю о наших модернизированных танках Т-72Б3М и Т-90М „Прорыв“, которые могут поражать цели управляемыми ракетами с дальностью поражения пять и более километров. Есть огромный арсенал средств, который позволяет эти танки (Abrams и Leopard — Прим. ред.) уничтожать с высокой эффективностью», — подытожил Кнутов.

В статье для издания Bloomberg Ставридис написал, что Москве якобы нечем ответить на появление у Киева западных — «мощных, современных и смертоносных» — танков. Бывший главком НАТО убежден, что у российской армии почти не осталось бронетехники, поэтому она отправит на поле боя легендарные советские Т-34, которые получила от Лаоса в 2019 году.

Речь идет о 30 раритетных Т-34, которые на самом деле стояли на вооружении Лаоса и были по просьбе Минобороны РФ возвращены России для установки в музеи и участия в парадах Победы.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин специально для 5-tv.ru сравнил российский Т-90М «Прорыв» с западными Abrams, Leopard и Challenger.