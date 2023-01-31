Лула да Силва в споре с Шольцем заявил о вине Киева в конфликте на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Президент Бразилии отказался поставлять Киеву запчасти и боеприпасы для немецких «зениток» Gepard.

Лула да Силва в споре с Шольцем заявил о вине Киева в конфликте на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Недавно вступивший в должность президент Бразилии Лула да Силва не согласился с канцлером Германии Олафом Шольцем в том, что в конфликте на Украине виновата Россия. Спор между политиками произошел в ходе совместной пресс-конференции по итогам визита Шольца в Бразилию, пишет Politico.

В своем выступлении да Силва заявил, что, «если один не хочет, двое не могут воевать», подразумевая, что Украина также сыграла свою роль в развязывании конфликта. Кроме того, глава Бразилии отметил, что в мире достаточно плохо осведомлены об истинных причинах боевых действий.

«Я думаю, что причина войны между Россией и Украиной должна быть более ясной. Это из-за НАТО? Это из-за территориальных претензий? Это из-за вступления Украины в Европу? В мире мало информации об этом», — сказал да Силва.

Кроме того, политик раскритиковал усилия посредников по мирному урегулированию конфликта, отметив, что «до сих пор мало слышал о том, как достичь мира в этой войне». Он также предложил создать клуб ориентированных на достижение мира стран, таких как Китай, Бразилия, Индия и Индонезия, которые, по его словам, до сих пор не участвовали в дискуссиях об украинском конфликте.

В довершение да Силва отклонил призыв Германии поставить Украине запчасти и боеприпасы для немецких зенитных установок «Гепард».

«Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов, которые могут быть использованы в война между Украиной и Россией. Мы — страна, приверженная миру», — подчеркнул глава Бразилии.

В свою очередь Шольц заявил об «империалистической» логике России, и о том, что ее спецоперация на Украине является не только европейской проблемой, но и «вопиющим нарушением международного права», а также якобы подрывает «основу сотрудничества в мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кремль поддержал главу Бразилии Лулу да Силву в мерах по восстановлению порядка в стране.

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