Слишком чистым быть невозможно: Китайский гороскоп на среду, 1 февраля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 1 февраля?

Среда — день очищения. Накануне наступления китайского солнечного нового года отличный повод убраться вокруг себя, помыть тело и очистить душу. Энергии дня будут максимально экологично помогать утилизировать все, от чего вы отказываетесь.

Совет дня: помимо генеральной уборки в доме займитесь в среду очищением тела от зимних шлаков. Можно начать диету, пойти в спортзал или начать курс оздоровления. Результат очистительных мероприятий, начатых в этот день будет ощущаться в течение всего года.

Предостережение дня: не начинайте в среду новые проекты, от которых зависит ваше будущее. Есть вероятность, что дело замрет, так толком и не начавшись.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.