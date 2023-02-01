«Новый Нострадамус» предсказал начало Третьей мировой войны из-за авиакатастрофы: подробности

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 431

«Новый Нострадамус» предсказал начало Третьей мировой войны из-за авиакатастрофы

«Новый Нострадамус» предсказал начало Третьей мировой войны из-за авиакатастрофы: подробности

Фото: www.globallookpress.com / Hector Amezcua

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Крейг Гамильтон-Паркер стал известен благодаря предсказанию пандемии, избранию Дональда Трампа президентом США, смерти королевы Елизаветы II. Теперь он заглянул в будущее всех государств.

Экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер, которого давно прозвали «новым Нострадамусом» назвал год начала Третьей мировой войны. По его словам, все может случиться уже в 2023 году, а спровоцирует начало Армагеддона либо авиакатастрофа, либо столкновение подлодок.

Как пишет газета The Mirror, не верить в слова мужчины не стоит. Он предсказал пандемию, избрание Дональда Трампа президентом США и смерть королевы Елизаветы II.

Теперь же провидец утверждает, что войну спровоцирует инцидент в Тайване, где и возможно крушение самолетов либо столкновение подводных лодок. При этом в столкновении Китай и Россия будут на одной стороне. При этом Третья мировая война станет настолько серьезным событием, что вытеснит даже такой информационный повод как украинский конфликт, уверяет «новый Нострадамус».

«Я чувствую, это будет серьезной проблемой. Украина померкнет по сравнению с этим. Я чувствую, что в итоге будет новый Китай, который распадется на несколько стран», — заключил Гамильтон-Паркер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто стал инициатором украинского конфликта.

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