Суммным видом: ФАС разберется с завышенными платежами за ЖКУ

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ФАС разберется с завышенными платежами за ЖКУ в России

Суммным видом: ФАС разберется с завышенными платежами за ЖКУ

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Россияне стали жаловаться на необоснованно дорогие тарифы. С чем это может быть связано?

В Госдуме попросили ФАС разобраться с завышенными платежами за коммуналку. Как выяснили «Известия», жители сразу нескольких городов пожаловались депутатам на гигантские счета. Сильнее всего подорожала вода и отопление. В некоторых регионах только за тепло в месяц насчитали по десять тысяч рублей, а у кого-то и того больше. Учитывая, что правительство установило индексацию на уровне 9%, к коммунальщикам возникают вопросы.

Но эксперты говорят, причиной изменений в платежках необязательно стали махинации или ошибки в начислении. Тут могут быть и законные основания — холода, перерасчет за прошлый год и в том числе плановая индексация.

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