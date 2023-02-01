Суммным видом: ФАС разберется с завышенными платежами за ЖКУ

Россияне стали жаловаться на необоснованно дорогие тарифы. С чем это может быть связано?

В Госдуме попросили ФАС разобраться с завышенными платежами за коммуналку. Как выяснили «Известия», жители сразу нескольких городов пожаловались депутатам на гигантские счета. Сильнее всего подорожала вода и отопление. В некоторых регионах только за тепло в месяц насчитали по десять тысяч рублей, а у кого-то и того больше. Учитывая, что правительство установило индексацию на уровне 9%, к коммунальщикам возникают вопросы.

Но эксперты говорят, причиной изменений в платежках необязательно стали махинации или ошибки в начислении. Тут могут быть и законные основания — холода, перерасчет за прошлый год и в том числе плановая индексация.