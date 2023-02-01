Сцены со стрельбой не было вообще? В деле Болдуина нашли странные нестыковки
Алеку Болдуину грозит 1,5 года тюрьмы по делу о непредумышленном убийстве
Фото: www.globallookpress.com / Armando Arorizo; 5-tv.ru
Знаменитый актер долго готовился к роли. Но при чем тут смертельная импровизация и была ли она вообще?
Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. И теперь ему грозит до полутора лет тюрьмы. Аналогичное обвинение выдвинуто и против главного оружейника вестерна «Ржавчина», на съемках которого актер застрелил оператора Галину Хатчинс.
Сам Болдуин свою вину полностью отрицает. Говорит, что в трагедии виноваты специалисты, которые должны были проконтролировать отсутствие боевых патронов на площадке. Но вопросы к звезде Голливуда остаются. Изучив обстоятельства дела, юристы говорят, что по сценарию в той сцене стрельбы вообще не было, актер лишь опускал руку к кобуре на крупном плане. Но что-то пошло не так, и импровизация вышла боком.
- 20 янв
- Алеку Болдуину грозит реальная тюрьма: какое обвинение предъявят актеру
- 19 янв
- Грозит пять лет: Алеку Болдуину предъявят обвинение
- 28 окт
- «Прецедентное право в США»: избежит ли Болдуин наказания за убийство оператора?
- 28 окт
- Следствие завершило расследование дела Алека Болдуина об убийстве оператора: кто виноват?
- 18 окт
- Алека Болдуина подозревают в даче ложных показаний в деле об убийстве на съемках
- 6 окт
- Личная трагедия: Алек Болдуин помирился с семьей погибшего оператора Хатчинс
- 21 авг
- Сколько еще мучиться? О чем мечтает Болдуин после трагедии на съемочной площадке
- 14 авг
- ФБР нашло доказательства причастности Болдуина к смертельному выстрелу на съемках
- 2 мая
- Вот это поворот: Алек Болдуин может оказаться в тюрьме
- 30 мар
- Актер Алек Болдуин на 64-м году готовится стать отцом в восьмой раз
Читайте также
80%
0.93 76.30
0.52
Нашли ошибку?