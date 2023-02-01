Сцены со стрельбой не было вообще? В деле Болдуина нашли странные нестыковки

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Алеку Болдуину грозит 1,5 года тюрьмы по делу о непредумышленном убийстве

Сцены со стрельбой не было вообще? В деле Болдуина нашли странные нестыковки

Фото: www.globallookpress.com / Armando Arorizo; 5-tv.ru

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Знаменитый актер долго готовился к роли. Но при чем тут смертельная импровизация и была ли она вообще?

Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. И теперь ему грозит до полутора лет тюрьмы. Аналогичное обвинение выдвинуто и против главного оружейника вестерна «Ржавчина», на съемках которого актер застрелил оператора Галину Хатчинс.

Сам Болдуин свою вину полностью отрицает. Говорит, что в трагедии виноваты специалисты, которые должны были проконтролировать отсутствие боевых патронов на площадке. Но вопросы к звезде Голливуда остаются. Изучив обстоятельства дела, юристы говорят, что по сценарию в той сцене стрельбы вообще не было, актер лишь опускал руку к кобуре на крупном плане. Но что-то пошло не так, и импровизация вышла боком.

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