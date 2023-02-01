Слава призналась, что готова сойтись с бывшим мужем: «Все зависит от него»

После совместного отдыха на Мальдивах у бывших возлюбленных, кажется, появился шанс на воссоединение.

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская — Прим. ред.), недавно заявившая о разводе с гражданским мужем-бизнесменом Анатолием Данилицким, уже готова принять его обратно. О том, что сейчас происходит в ее личной жизни, певица рассказала в телепрограмме «Тема».

Перед Новым годом Слава сообщила о разводе, а затем отправилась с 70-летним Данилицким в отпуск на Мальдивы. Там возлюбленные вели себя как ни в чем не бывало, нежно обнимаясь в бассейне.

«Мы давно планировали этот отпуск. И потом, он отец Антонины. Я просто сказала, чтобы взял себе отдельный домик. Мы пару раз выпивали вместе. Я давала слабину и даже позволила поцеловать себя в ножку. Все! Этим и закончилось», — оправдалась певица.

Что именно заставило пару разойтись — неизвестно, однако Слава не отрицает, что готова воссоединиться с Данилицким. Но ему для этого надо измениться.

«Если он исправится, все будет хорошо. Все зависит только от него. Что нужно исправить? Все! Возраст, внешность, материальное положение… Шучу! Но там серьезные пункты. Способен ли он на изменения? Конечно! Все способны. Просто лениться не надо», — заявила артистка.

Анатолий Данилицкий и певица Слава прожили в браке более 20 лет. У них есть одна общая дочь — десятилетняя Антонина.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Славы раскрыла правду о свадьбе «по залету».