Гражданку США задержали на Красной площади с теленком

Прогулка с теленком по Красной площади закончилась задержанием для гражданки США. Как стало известно 5-tv.ru, Алисия Дэй провела ночь в отделе полиции, где на нее составили административный протокол по статье «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Сейчас Дэй грозят: штраф, обязательные работы или же административный арест. По словам самой американки, она купила теленка на одном из интернет-сервисов, а после решила показать животному достопримечательности.

Алисия Дэй стала известна в 2019 году после спасения свиньи от забоя в лондонском пригороде, позже она перевезла ее небольшую квартиру в столице Великобритании. За это активистку вегетарианского образа жизни раскритиковали борцы за права животных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за что полиция задержала водителя в Москве.