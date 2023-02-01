«У меня есть вопросы»: Дана Борисова взъелась после «пьяного» интервью Волочковой

Знаменитая танцовщица всегда не против пообщаться, особенно за бокальчиком алкогольного напитка. Чем это грозит?

Балерина Анастасия Волочкова уже в начале этого года успела хорошенько повеселить публику и развлечься сама. В онлайн-шоу журналистки Алены Жигаловой прима Большого театра появилась в приподнятом настроении, а во время съемок обе красавицы пили алкоголь.

Конечно, в конце программы звезды были изрядно подшофе. Пока танцовщица была в таком состоянии, журналистка расспрашивала ее почти обо всем: в каком веке жил Иван Грозный, сколько хромосом у людей и тому подобное.

Еще в качестве темы для обсуждения фигурировала актриса Дана Борисова. Их отношения с Волочковой непонятные: то ссорятся, то мирятся. Конечно, артистка увидела вышедшее шоу и не стала молчать. Свое мнение теледива высказала изданию dni.ru. Саму балерину Борисова ни в чем не винит, а вот к Жигаловой у нее появились некоторые вопросы.

«Это далеко не первое пьяное интервью Насти, поэтому меня ничего не шокировало, — говорит Борисова. — Она осталась в этом шоу верна себе — остроумная, на позитиве, не злобная. А вот к ведущей у меня есть вопросы. С точки зрения этики, конечно, я думаю, что такое не стоило давать в эфир — это подстава. Хотя не исключаю, что такая у шоу концепция — напоить и разговорить героя», — отметила она.

Актриса объяснила, что на Анастасию любят смотреть зрители, она интересна публике и потому ее часто зовут в различные шоу. Несмотря на нелестные слова в адрес Борисовой, сама артистка не обижается на танцовщицу.

Хотя, раньше Дана Александра была другого мнения. Красавица критиковала приму за пагубное пристрастие к алкоголю и заявляла о необходимости срочного лечения от зависимости. Теперь же актриса подостыла.

«Настя — взрослый человек, она ничего никому не должна и вправе вести тот образ жизни, который ее устраивает», — приводит ее слова издание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему у Волочковой такая странная реакция на взятие крови.