Есть повод для опасений? Может ли техника повлиять на эволюцию человека

Сегодня люди буквально погружены в технологии. Чем это может быть чревато?

Влияние компьютеров и телефонов на человека идет очень короткое время, которого недостаточно для эволюции. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала врач-терапевт, биохакер (исследователь в области молекулярной биологии ) Анжелика Тучина. По ее словам, техника не сможет изменить, к примеру, размер черепа или же привести к появлению дополнительного века.

«Сильно выраженные морфологические изменения можно увидеть только через 100 тысяч лет спустя. На данный момент можно увидеть такие эволюционные изменения, как увеличение роста, ведь 200 лет назад человек был на десять сантиметров короче», — сказала специалист.

Также она добавила, что у представителей человечества был более низкий индекс массы тела и более высокая температура, нежели у сегодняшнего человека. Это, по утверждению Тучиной, связано с изменением питания, образа жизни, снижением физической нагрузки как у детей, так и у взрослого населения. Вместе с тем Тычина заметила, что сидячий образ жизни несильно отразится на людях, если он не будет продолжительным. Однако это не значит, что стоит расслабляться.

«Как правило посещение врача происходит с жалобами в виде деформации суставов, позвоночника. Важен баланс труда и отдыха», — заключила Тучина.

До этого в Telegram-канале «Только никому…» была информация о том, что, по мнению ученых, из-за чрезмерного использования телефонов и компьютеров, человеческое тело ждет деформация. В частности, упоминались: кривые пальцы, короткая шея, круглая спина, поджатый локоть, увеличенный череп, более маленький мозг и второе веко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, из какой галактики был пойман радиосигнал.