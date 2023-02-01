Смертельное удовольствие: почему после секса можно отправиться на тот свет

Российский психиатр посвятил этому вопросу целое исследование и нашел объяснение.

Любовь, секс, головокружительные успехи на работе, обычные житейские радости — все это и не только, как ни странно, может быть мощным триггером внезапной смерти человека. И у этого феномена есть научное объяснение — страх, считает психиатр Андрей Ефремов. Причем здесь отрицательные эмоции, когда человек без ума от счастья? На этот вопрос доктор ответил в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Позитивные эмоции также могут убивать человека. В результате моей практической работы я выявил, что за любым позитивным состоянием, эмоциями, всегда находится страх. Страх является родителем позитивных чувств, эмоций, состояний», — отмечает собеседник.

Одно чувство приобретает взаимосвязь с другим еще на этапе внутриутробного развития человека. И первое, что испытывает он — счастье, абсолютное, безусловное. Дарит эти прекрасные ощущения в первую очередь мама: разговаривает с малышом, гладит живот, признается в любви. Но каково разочарование младенца, когда он проделывает серьезный путь появления на свет.

«Например, представим себе, что ребенок находится в процессе родов и вдруг его обвивает пуповина, его начинают душить, убивать, ему страшно. А кто там есть — мама. Ребенок считает, что мама его убивает. <…> Но маму-то он любит и направляет эти чувства на нее и спасается. И хотя помог акушер, но внутри, в подсознании, возникает патологическая связка страха с любовью», — объясняет врач.

Всю дальнейшую жизнь эти чувства так и будут сопровождать человека. Влюбится ли до беспамятства, прыгнет с парашюта, заберется на Эверест — там, где радость, там по соседству и страх.

«Будет повышаться пульс, помрачение сознания в той или иной степени, может быть потливость и тысячи других симптомов. <…> Страх является родителем этих позитивных эмоций», — говорит эксперт.

Но беда в том, что тело такой наплыв счастья однажды может не пережить. Для него это, как ядерный взрыв — меняется свертываемость крови, повышается давление, бушуют гормоны и даже отрываются тромбы.

«И конечно, иногда обстоятельства так совпадают, что человек может умереть», — заключил собеседник.

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