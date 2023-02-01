Просрочка не пройдет: в России станет легче обнаружить испорченные продукты

Эфирная новость 24

В России стартовал масштабный эксперимент по борьбе с просрочкой

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

В России с 1 февраля вводится новая маркировка товаров "Честный знак". Новшество призвано защитить людей от покупки просроченных продуктов. Их оплата будет блокироваться на кассе. Планируется, что уже в августе купить молоко с истёкшим сроком годности не получится ни в одном магазине страны. Линар Гинатуллин расскажет детали.

На прилавках магазинов скоро появятся космические технологии. И речь идет не о еде в тюбиках, а о специальной упаковке для продуктов, которую разработали ученые Московского Авиационного института.

"Нанося такое покрытие на поверхности полиэтилентэрифталата, который широко используется в упаковочной промышленности, возможно увеличить сроки хранения молока на 10 дней и более", – объяснил разработчик. 

Изначально технология создавалась для покрытия агрегатов летательных аппаратов. Но позже исследователи пришли к выводу, что она принесет пользу и в других сферах.

В вакуумной установке на обычный полимерный материал наносят очень тонкое покрытие. Оно тоньше человеческого волоса примерно в 1000 раз, поэтому разглядеть его невооруженным глазом невозможно. Но именно это покрытие замедлят процесс размножения микроорганизмов. Из-за чего, к примеру, молочная продукция будет меньше портиться и дольше храниться. А значит, больше шансов, что она попадет на стол потребителя свежей.

"Ну что, купили просроченный товар, ряженку. Вот, получается, до 22 января", – говорит покупатель.

Неделю она стояла на прилавке, хотя давно должна была быть утилизирована. В лучшем случае после употребления такой ряженки гарантировано пищевое отравление.

"А если мы получим какую-нибудь паразитарную флору, это может быть хроническое вялотекущее заболевание, которое потом на протяжении длительного времени лечится", – предупредила руководитель клиники, терапевт Римма Мойсенко.

Уже сами покупатели стали объединяться в отряды по борьбе с просрочкой. Так, мужчина купил в одном из сетевых магазинов товаров с душком на 10 тысяч рублей. Тут все: детское питание, салаты и даже корм для животных.

Если магазин хоть как-то заботится о репутации, то, конечно, вернет деньги. Но даже рейды надзорных органов пока не гарантируют, что просроченные продукты больше не появятся на стеллажах.

"Хлеб, который мы нашли. Получается, срок годности истек уже вчера", – рассказала сотрудница.

Максимальный штраф – 50 тысяч рублей. Но оказалось, что и такой инструмент не способен решить проблему. Просрочку с прилавков убирают люди, которые могут просто ее не заметить и не утилизировать вовремя. Поэтому, чтобы наконец решить проблему, правительство начинает эксперимент – внедряет систему, которая будет блокировать продажу просроченной продукции прямо на кассе.

"У нас выходит диалоговое окно, в котором прописано, что "товар просрочен – проведите списание." Соответственно, это товар я убираю из покупки, извиняюсь перед покупателем и предлагаю его обменять", – объяснила кассир.

Такая система будет работать и на кассах самообслуживания. Журналист попробовал отсканивароть просроченную бутылку молока. Но на аппарате сразу загорается красная лампа, и он не дает ничего дальше сделать без помощи администратора.

Умная система работает благодаря уникальной маркировке "Честный знак". Производитель еще на заводе наносит этот штрих с информацией о сроках годности на упаковку товара.

"Кассир, сканируя код, видит просто у себя на экране надпись о том, что продавать нельзя, потому что срок годности истек. И все, не надо ни покупателю, ни кассиру, ни работнику торгового зала ходить проверять и так далее. Все это будет контролироваться автоматически", – говорит заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

К августу 2023 года планируется внедрение умной системы во все магазины. Ну а пока идет ее налаживание, эксперты все-таки советуют внимательнее проверять сроки годности на товаре, чтобы сберечь свое здоровье и здоровье близких.

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