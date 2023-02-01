Неудачная прогулка: зачем американка привела теленка на Красную площадь

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 16

Американка Дэй привела теленка на Красную площадь, чтобы показать страну

Неудачная прогулка: зачем американка привела теленка на Красную площадь

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Задержанная признала свою вину, но что стало мотивом для такого рода действий?

Задержанная на Красной площади женщина с теленком хотела показать ему страну. Об этом владелица животного гражданка США Алисия Дэй рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru. По ее словам, она подчинилась полицейским, когда те попросили убрать живность. Также Дэй добавила, что была в России туристкой.

«Я хотела показать красивые места в красивой стране», — сказала Дэй.

Помимо этого, по словам виновницы событий, у нее есть семь поросят и три теленка с учетом того, с которым ее задержали правоохранители. На Дэй составили административный протокол по статье «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

По версии следствия, гражданка США гуляла по Красной площади, выкрикивая лозунг: «Животные не еда!». Дэй признала вину, однако добавила, что произошедшее не являлось какой-либо акцией, а было «личным делом». Американка является волонтером организации по защите животных. К слову, она выучила русский язык, обучаясь в школе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда в РФ запретят калечащие ветеринарные операции.

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