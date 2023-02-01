«Скудоумие бандеровцев»: Захарова отреагировала на желания киевской чиновницы

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 136

Захарова прокомментировала обыски у экс-главы МВД Украины Авакова и олигарха Коломойского

«Скудоумие бандеровцев»: Захарова отреагировала на желания киевской чиновницы

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Несмотря на тяжелое положение в Незалежной, ее правительство будто ничего не замечает вокруг себя.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала новость об обысках у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова и олигарха Игоря Коломойского. Первого проверяют по делу о крушении вертолета в Броварах, а второго — по делу о коррупции.

«А когда у украинской „элиты“ пройдут обыски по делу о крушении всей Украины и последующем мародерстве?» — спросила дипломат в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что это не единственный инфоповод, по которому высказалась Захарова. Она также опубликовала реакцию на список желаний у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий.

«Не знаю, что больше поражает в этой новости: скудоумие бандеровцев или появление нового вида доказательной базы», — удивилась Захарова.

К слову, ГБР Украины обнаружило листки бумаги с написанными от руки мечтами госслужащей. Среди них были такие «неприхотливые» идеи, как сумка и часы люксовых брендов за астрономические цены, визит в Лондон и на Мальдивы, миллион долларов, и даже соболиная шуба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова подколола финских коллег и опубликовала «компромат» на Хаависто.

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